Una hora d'aturada a la Festa Major de Gràcia per condemnar l'incendi al carrer Llibertat

La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha convocat per a aquest dimecres una hora d'aturada en la programació festiva per condemnar l'incendi que ha cremat part del guarniment del carrer Llibertat."Volem transmetre tota la nostra solidaritat cap al veïnat afectat que va haver de ser desallotjat durant la matinada i cap a la comissió de festes del carrer Llibertat que ha patit aquesta agressió", assegura la fundació en un comunicat.Per això han convocat una aturada dels actes festius aquest dimecres entre la una i les dues del migdia. També demanen a les comissions de veïns que tapin les portalades o elements centrals dels guarniments amb una nota explicativa dels fets i convoquen una concentració a la una del migdia a la cruïlla del carrer Llibertat amb Torrent de l'Olla.Un incendi ha destrossat aquesta matinada 40 metres del guarniment del carrer Llibertat, a les festes del barri de Gràcia de Barcelona. El foc ha afectat també uns baixos, un local i un primer pis amb un habitatge on viuen cinc persones, que han hagut de ser desallotjades.La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís a les 4.24 hores i hi ha anat amb cinc dotacions. No hi ha hagut ferits ni cap traslladat a centres hospitalaris. La Guàrdia Urbana ha obert diligències per investigar si el foc ha estat intencionat, tal i com apunten algunes persones a les xarxes socials, així com la comissió de festes del carrer. Els Mossos d'Esquadra també investiguen els fets.

