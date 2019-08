Unes 200 persones han acudit aquest dimarts a la tarda a la concentració de la plaça de la Vila de Gràcia convocada per diversos col·lectius graciencs per condemnar la violació patida per una dona aquest dissabte al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, quan tornava a casa seva després d'haver anat a la Festa Major de Gràcia. La protesta s'ha convocat sota el lema "Si ens toquen a una, responem totes".Els manifestants també han mostrat la seva solidaritat amb la víctima, que segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra aEl regidor del districte, Eloi Badia, també ha manifestat el seu rebuig, i ha anunciat que el consistori ha activat se suma a l'acte de rebuig i que ha aplicat el protocol contra la violència masclista.

