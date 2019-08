Així va viure un català el desallotjament del vol París-Barcelona per amenaça terrorista

Els passatgers del vol de Transavia que tenia previst aterrar a Barcelona el passat dijous 15 d'agost poc abans de les vuit del vespre des de París-Orly van ser evacuats de l'avió per amenaça terrorista . Les autoritats franceses van detenir un home armat amb un ganivet després que una dona alertés que tenia planejat fer un atac.L'arrestat ja havia passat el control de seguretat i anava a viatjar en l'avió cap a l'aeroport de Barcelona - El Prat. Entre els passatgers desallotjats hi havia una família de Tortosa que estava passant les vacances a París. L'ensurt, i la manca d'informació, faran que als membres d'aquesta família els costi molt oblidar el que han viscut, tot i que finalment hagi quedat tot en una situació angoixosa que ha enterbolit el record de les vacances.Ells tornaven de París i de seguida els va cridar l'atenció un fet gens habitual, i és que, tot i dur petits al seu càrrec, no els van deixar pujar els primers a l'avió. Només van pujar 15 passatgers i a la resta, els van fer esperar a una vora. Més tard, van obrir-los de nou l'accés a l'aparell però un cop dins, van veure clarament que alguna cosa no anava bé: "Un cop ja estaven dins ens en vam adonar que a l'exterior de l'aparell hi havia un bon nombre de militars amb metralladores envoltant l'avió i buscant entre els equipatges. Ens vam espantar", sosté Enrique José Vílchez, el tortosí testimoni d'aquest cas.Al cap d'una estona d'intranquil·litat, per megafonia els van convidar a abandonar l'avió per grups. De nou a la terminal, en una sala d'espera, els van preguntar els dubtes, "sense explicar-nos, però, què estava passant realment"."Una de les hostesses es va ficar les mans al cap quan li van dir que havien agafat a la persona que estaven buscant -relata.- En aquest cas parlaven en anglès i els podia entendre". De fet, no va ser fins l'endemà que van saber que se sospitava d'un intent de segrest.Aquella nit, però, la van haver de passar a l'hotel, perquè "per motius de seguretat", no els permetien agafar de nou l'avió aquella mateixa tarda. "Després de passar tres hores a l'hotel ens va venir a buscar un autobús i vam arribar a l'aeroport sense cap companyia que ens orientés o ajudés a trobar l'avió de tornada. De fet un cop dins l'aeroport ens van fer pujar per quatre portes de sortida diferents i vam tardar una hora més del que tocava en enlairar-nos".Van saber que la parella de l'home detingut, no la policia, havia advertit que l'home havia colat un ganivet de ceràmica entre les seves pertinences. "No sabem si aquest home volia segrestar la seva parella o simplement volia fer una bogeria", comenta."Una vegada ja estàvem a l'avió ens van convidar a un cafè i una magdalena", diu irònic el tortosí evacuat a París. Naturalment, insuficient per oblidar "una odissea –amb nens inclosos- que et treu les ganes de tornar a agafar un avió", reconeix.

