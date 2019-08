WhatsApp impedirà als menors de 16 anys utilitzar l'app

Els rumors seran reals: WhatsApp modificarà les seves condicions de servei a Europa per fixar l'edat mínim per poder utilitzar-lo en els 16 anys. La limitació més estricta serà, precisament, a l'espai europeu, mentre que en altres països del món aquest filtre d'edat se situarà en els 13 anys. Les intencions de Facebook han estat esbombades per la web de referència WABetainfo.Doncs bé, segons han anunciat els responsables de la mateixa aplicació, estan treballant en una actualització per tal de complir la normativa de manera rigorosa. De moment, només se sap que inclouran un "filtre d'edat", però encara es desconeix com funcionarà i quin dia es posarà en marxa. Així, Whatsapp començarà a tancar els comptes dels menors de 16 anys.El que sí que han fet públic és que a partir d'ara els pares o tutors legals dels menors tindran més control. Com? Doncs podran demanar que es bloquegi el compte de WhatsApp de l'usuari de menys de 16 anys enviant un correu electrònic a la companyia. Un cop rebut el mail, els treballadors de l'app comprovaran l'edat de l'usuari denunciat i, si no compleix amb els requisits, li desactivaran el seu perfil.

