Conte dimiteix com a primer ministre italià

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha anunciat aquest dimarts que presentarà la seva dimissió al president de la República, Sergio Mattarella, com a resultat de la crisi de govern oberta pel líder de la Lliga, Matteo Salvini, la "irresponsabilitat" del qual ha criticat durament al Senat.Amb la seva dimissió, Conte evita sotmetres a la moció de censura que havia anunciat Salvini per fer caure el govern de coalició entre el Moviment 5 Estrelles i la pròpia Lliga, que amb tota seguretat hauria prosperat."Al final del debat aniré a veure el president de la República per comunicar-li la interrupció de l'experiència de govern i lliurar-li la dimissió", ha anunciat Conte durant la seva intervenció davant el Senat."La crisi en marxa compromet inevitablement l'acció del Govern, que aquí s'atura, però queda molt per fer", ha afirmat el primer ministre, que en la seva intervenció ha acusat Salvini d'"oportunisme polític" i d'irresponsabilitat per fer caure el Govern .La renúncia de Conte deixa en mans de Mattarella els següents passos. El cap d'Estat hauria d'obrir consultes amb els líders dels diferents partits polítics per veure si hi ha possibilitat de formar un govern alternatiu o, en cas contrari, anar al l'avançament electoral, com desitja Salvini.

