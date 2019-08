Què és la listeriosi, quins símptomes presenta i com es pot prevenir?

Estat d'alerta a Catalunya per l'arribada d'un possible brot de listeriosi (Listeria monocytogenes) provinent d'Andalusia, pel consum de carn entatxonada. Però, què és aquesta malaltia i quins símptomes presenta? La listeriosi és una malaltia que produeix el bacteri listeria i que, segons ha explicat a Efe la portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infecciones i Microbiologia Clínica, Belén Padilla, i han recollit diversos mitjans, es transmet als éssers humans a través de la carn i els productes làctics crus.Habitualment es produeix un brot quan l'animal del qual prové la carn o la llet està infectat per la lifteria. També, però, es pot generar si la cadena d'envàs de l'aliment està contaminada per algun altre producte, o bé perquè, durant la manipulació, s'ha pogut contaminar. És habitual que el bacteri s'estengui amb facilitat per la cadena de processament de l'aliment, i que la propagació sigui relativament fàcil.El bacteri és resistent al fred, però menys a la calor. Per això, es recomana que els aliments es cuinin a més de 70 graus i que, posteriorment, es mantinguin a menys de quatre graus per eliminar la listeria.La listeriosi habitualment presenta símptomes lleus com la gastroenteritis, o febre, però pot arribar a provocar meningitis en embrions o nadons. A més, i en casos molt greus, pot tenir conseqüències neurològiques. A més, el temps d'incubació és molt alt, i pot presentar els símptomes molts dies després d'haver ingerit els aliments. Els pacients de risc, els persones que han d'estar especialment alerta, són els que tenen les defenses compromeses: persones que pateixen malalties immunodepressores, dones embarassades i majors de 65 anys.El tractament és amb antibiòtics, per via oral.La forma més efectiva és evitar consumir productes susceptibles d'haver-se contaminat pel bacteri, bàsicament carn crua o poc cuinada, llet crua i formatges de llet crua. Cal tenir en compte, però, que el brot actual només afecta productes d'una única marca, per la qual cosa no cal abstenir-se d'altres aliments.Segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), ja s'ha ordenat la retirada de tots els lots de carn entatxonada marca La Mechá, fabricada per l'empresa sevillana MAGRUDIS SL, associada al brot d'Andalusia. Aquesta marca és l'única que s'ha detectat contaminada.

