Dos detinguts per apallissar un home a la terrassa d'un bar de l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge, 18 d'agost, dos homes, de 20 i 21 anys, per apallissar-ne un tercer a la terrassa d'un bar del carrer Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. En un vídeo enregistrat per un client d'un bar proper, s'observa com diversos joves colpegen violentament amb cadires a la víctima, fins i tot quan cau a terra. També com un altre, visiblement alterat, el colpeja al cap amb un patinet.Segons fonts policials consultades per l'Agència Catalana de Notícies, una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital de Bellvitge amb pronòstic lleu. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el mateix dia dels fets i posats en llibertat amb càrrecs per un delicte de lesions.

