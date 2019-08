Un vaixell militar espanyol traslladarà els migrants de l'Open Arms a Palma

L'ONG s'ha estat creuant acusacions amb el govern espanyol des de fa dies, i ha mantingut la seva exigència de desembarcar a Lampedusa. L'entitat s'ha estat negant a acceptar l'oferta anterior de l'executiu espanyol, d'atracar al port de Palma, amb l'argument que caldrien dies de navegació, i que la situació al vaixell, després de 20 dies a la mar, no permet fer aquesta travessa amb seguretat per als migrants.

El govern de Pedro Sánchez ha pres finalment una decisió radical en la crisi de l'Open Arms: enviarà un vaixell de l'armada a Lampedusa per rescatar els migrants a bord de l'embarcació de l'ONG, que continua fondejant, i dur-los al port de Palma, a l'illa de Mallorca. L'organització de salvament s'havia negat a fer la travessa amb la seva embarcació en solitari, tenint en compte que l'Open Arms porta 20 dies a la mar amb els nàugrafs, i que la situació a bord és "insostenible".El vaixell de l'armada escollit per l'executiu espanyol és l'Audaz, que partirà aquest mateix dimarts a la tarda des de la base de Rota, a Cadis. La travessia de l'embarcació militar fins a aigües italianes es pot allargar uns tres dies. Un cop allà, aquest recollirà i es farà càrrec de les persones acollides a l'Open Arms i també acompanyarà l'embarcació de l'ONG fins al Port de Palma de Mallorca.Des del govern espanyol en funcions defensen que aquesta és la millor opció de les que han valorat perquè permetrà "resoldre aquesta mateixa setmana l'emergència humanitària". "Estem davant d'una emergència humanitària, davant un drama humanitari de gran importància", ha assenyalat la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, que ha afegit que l'executiu espanyol "no podia mirar cap a una altra banda".A l'embarcació hi ha ara 107 migrants, després de diversos desembarcaments per raons d'urgència, però durant la major part de l'odisea de l'embarcació aquest estiu n'hi ha hagut prop de 150.Poques hores abans de la decisió del govern espanyol, prop d'una quinzena de persones s'han llançat a l'aigua des de l'Open Arms per intentar arribar de manera desesperada a la costa de Lampedusa. Els socorristes del vaixell, juntament amb els guardacostes italians, n'han rescatat alguns, mentre que d'altres han arribat a terra. L'ONG havia alertat que la situació a l'embarcació de salvament estava "fora de control".No és el primer cop que els nàufrags rescatats pel vaixell al Mediterrani Central intenten aquesta mesura desesperada. L'embarcació fa dies que està aturada a només 800 metres de la costa de Lampedusa, després que un tribunal del Lazio permetés que entrés en aigües italianes, però sense que el govern que comanda de facto l'ultradretà Matteo Salvini hagi autoritzat el vaixell a entrar en cap port italià.

