El Govern ja treballa per fer un assaig clínic amb heroïna per a drogodependents

S'estudia la possibilitat de mesclar l'heroïna amb altres fàrmacs com la naloxona, que bloqueja els seus efectes si s'arriba a la sobredosi

La Federació de Drogodependents de Catalunya demanarà passes endavant al Govern per avançar en l'ús terapèutic de l'heroïna

"Estem treballant en la possibilitat de fer una assaig clínic amb heroïna". Aquest és l'avenç -tot i que amb la boca petita i sostén només teòric- que el Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat en la cursa contra les drogodependències. I és que el Departament de Salut ja ha conformat que un grup de treball està investigant aquesta possibilitat, segons explica ael subdirector general de Drogodependències, Joan Colom.Colom, que observa amb gran interès l'ús terapèutic de l'heroïna en format oral que s'aplica en diferents països -també en zones de l'Estat com Andalusia-, assegura que el Govern manté oberta aquesta porta, tot i que abans vol garantir certs indicadors. La prescripció mèdica de la diacetilmorfina, el nom científic de l'heroïna, demana acreditar que la seva aplicació comporta avenços: "Ha de millorar el nombre de vegades que una persona es punxa, que va a urgències, que delinqueix... Són indicadors de qualitat de vida".De moment, el grup de treball navega en l'àmbit teòric, amb voluntat d'abordar l'assaig clínic com a nova línia de tractament, sobretot per a aquells pacients a qui no fa efecte la metadona, el producte substitutori que a l'estat espanyol se subministra. Representa, segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 80% dels casos d'addiccions a l'heroïna que van estar en tractament l'any 2018.En el cas d'un possible ús terapèutic d'aquesta substància, se subministraria només per via oral, és a dir, a través de càpsules, controlant-ne la dosi i el nombre de píndoles, i amb la possibilitat de mesclar la substància amb ​altres fàrmacs, com la naloxona, que bloqueja els efectes de l'heroïna, especialment si s'arriba a la sobredosi. En qualsevol cas, precisa Colom, aquestes opcions són "idees" que s'estan posant sobre la taula, però que encara queden lluny de materialitzar-se a Catalunya.El tipus d'assaig que es planteja la Generalitat tindria caràcter ambulatori, és a dir, sense la necessitat que els pacients estiguessin ingressats en un centre hospitalari.La prescripció mèdica de l'heroïna centra el debat que, des de fa anys, mantenen les institucions i les associacions de drogodependents. Si bé aquestes estan a favor d'usar-la de forma terapèutica, lamenten que la Generalitat no hagi avançat encara en aquest sentit, més enllà de la voluntat feta paraules.La presidenta de la Federació de Drogodependents de Catalunya, Felisa Pérez, recorda aque fa anys que la federació demana avançar, sobretot per tal de buscar noves estratègies en les polítiques de reducció de danys, tot i que la voluntat del Govern ha estat poca. Per això, assegura que de cara al mes de setembre insistiran i demanaran agilitzar la investigació.Un primer assaig clínic realitzat a Catalunya el 2003 amb heroïna va demostrar, segons Colom, l'efectivitat d'utilitza aquesta substància de forma terapèutica, davant d'altres com la morfina o la metadona. L'estudi, que es va fer als hospitals Vall d'Hebron, Sant Pau i Mútua de Terrassa, va ser multicèntric i a doble cec, és a dir, sense que ni els pacients ni els professionals de la salut sabessin quina substància s'estava subministrant a qui. Els resultats van ser aclaparadors: "Vam poder demostrar que, efectivament, les persones s'estabilitzaven amb heroïna molt abans del que es creia".L'assaig es va fer amb 45 pacients amb drogodependència ingressats en un entorn hospitalari. Tal com explica el subdirector general, es va acreditar que es podia trobar una dosi estable d'heroïna oral farmacològica per compensar i rebaixar els nivells d'autoconsum al carrer.

