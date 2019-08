El PSOE rebutja el govern de coalició amb Podem: «S'ha evidenciat inviable»

Poc ha trigat el PSOE en donar una resposta a la nova proposta que Podem li ha enviat aquest mateix dimarts amb la intenció de reprendre la negociació per forjar un govern bipartit. Els socialistes han rebutjat de ple la fórmula de la coalició, que consideren que s'ha "evidenciat inviable" i mantenen que cal apostar per altres "fórmules de governabilitat". El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha abanderat en les darreres setmanes un executiu a la portuguesa, és a dir: monocolor del PSOE i amb Podem donant suport des de l'oposició.En un comunicat fet públic hores després de rebre la nova proposta del partit lila, els socialistes tanquen la porta a cedir als de Pablo Iglesias una vicepresidència i tres ministeris. La diagnosi de la situació que fan és que, arran de la investidura fallida del passat 25 de juliol, s'ha posat de manifest que tenen una "diferent concepció" sobre l'estructura del govern tot abonant la tesi que el que buscava Podem era "dos governs" dins del mateix consell de ministres. Els socialistes mencionen també, com a motiu de discrepància insalvable, les "importants diferències" que les dues formacions tenen sobre la crisi amb Catalunya. Per últim, subratllen com el fracàs de la investidura ha fet créixer "greument la desconfiança" entre les dues formacions.El PSOE insisteix en la via encetada per Sánchez fa dues setmanes, quan va començar una ronda de contactes amb les entitats per arribar a la taula de negociació amb Podem amb un "programa obert". L'acord que busca és estrictament programàtic i, de fet, en el comunicat asseguren que se senten "pròxims" a les propostes plantejades des de Podem i que, a nivell de contingut, consideren que moltes de les mesures ja estaven al discurs d'investidura que va fer Sánchez. "Tanmateix, no hi ha cap avanç respecte al posicionament que Unides Podem ha mantingut des del principi", afirmen.El president del govern espanyol en funcions té previst reactivar aquesta setmana converses amb els grups que poden tenir un paper clau en la seva investidura. "El PSOE treballa per a què a Espanya hi hagi un govern quan abans. Espanya ha de sortir de la situació de bloqueig", sostenen els socialistes en la seva missiva, on tornen a insistir que cal forjar un govern progressista per donar resposta als resultats de les eleccions del 28 d'abril.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor