L'Estat preveu gastar fins a 350.000 euros en vestits històrics per a la Guàrdia Reial

Fins a onze peces de roba de diferents vestits d'època i històrics per a la Guardia Reial. Aquesta és la licitació feta pública aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat i pel qual el ministeri de Defensa preveu gastar fins a 350.413,2 euros, incloent peces com l'uniforme de gala alabarder, amb un cost unitari de 1.081,26 euros -és el vestit de la foto-. Es dona el cas que l'Estat també està licitant un altre contracte per un valor de més de 800.000 euros per a condecoracions concedides per Felip VI o, en el seu nom, el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell.Entre les peces sol·licitades hi ha també calçons, faldilles, levites, pantalons o polaines d'alguns dels vestits d'època de la Guàrdia Reial. El contracte també inclou tasques de sastreria per ajustar o arreglar aquestes peces. En principi, l'adjudicació seria fins al 2021, amb un preu de 175.206,61 euros, però es podria prorrogar dos anys més duplicant-ne el cost.El plec de condicions inclou el detall de cadascuna de les peces, les quals podrien ascendir a 344,9 euros en el cas de cada levita del vestit de cuirasser, o el de l'uniforme de gala bàsic, de 361,7 euros. Aquests serien els preus màxim de cada peça, per les quals tampoc no hi ha una previsió tancada de quantes en caldria, sinó que s'anirien encarregant a mesura que calguessin, mentre que els 350.413,2 euros és una previsió inicial. Un dels articles del plec, en tot cas, exigeix "mantenir el sigil respecte el contingut del contracte", un cop formalitzat.La Guàrdia Reial és una unitat integrada per membres dels tres exèrcits de les Forces Armades espanyoles constituït per unes 1.500 persones. La seu central es troba a l'edifici d'El Pardo de Madrid, però també té un destacament a Palma i instal·lacions de la Unitat de Música al Palau Reial de Madrid. Aquest cos remunta els seus orígens al segle XVI i el conformaven membres de l'exèrcit molt lleials a la monarquia, per a la seva protecció.

