❌ No tolerarem cap violació ❌



Sortim al carrer per rebutjar i denunciar la violació d’una companya durant les festes de Gràcia



Avui, tornem juntes a casa, perquè no estàs sola 💜



⏰ 18.30 h

📍 Pl. Vila de Gràcia



Si ens toquen a una, responem totes ✊🏽💜 pic.twitter.com/gUpjmnS2t7 — Feministes VdG (@feministes_vdg) August 20, 2019

Els Mossos d'Esquadra investiguen una violació al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. L'agressió es va produir la matinada de dissabte a diumenge, segons confirmen fonts policials a, quan la víctima tornava a casa seva des de la Festa Major de Gràcia.Les mateixes fonts expliquen que la víctima ha presentat denúncia i per ara no hi ha cap detingut.Diversos col·lectius graciencs han convocat una concentració de rebuig a l'agressió sexual i de suport a la víctima aquest dimarts a la tarda a la plaça de la Vila amb el lema "Si ens toquen a una, responem totes".

