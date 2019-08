Investigadors catalans fan un pas endavant per eliminar les cèl·lules on s'amaga el virus de la sida

Els doctors Curran i Buzón, en la presentació de l'estudi Foto: Europa Press

Investigadors de Vall d'Hebron han identificat per primera vegada una diana cel·lular que permet atacar les cèl·lules on s'amaga el virus de la sida quan es reactiva amb fàrmacs, gràcies a un fàrmac ja comercialitzat per tractar diferents tumors anomenat rituximab. Aquest estudi in vitro, liderat per experts de Vall d'Hebron i que s'ha realitzat en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, s'ha publicat a la revista Nature Communications María José Buzón, del Grup de Malalties Infeccioses del VHIR i líder del treball, ha indicat que els resultats de l'estudi mostren que, gràcies a l'acció del rituximab "s'elimina més del 60% del reservori cel·lular que es reactiva". El reservori viral és el responsable que el virus mai es pugui eliminar del cos humà, ja que el virus es reactiva i surt dels amagatalls cel·lulars quan els pacients deixen el tractament. Eliminar el reservori és un dels principals reptes per curar el VIH.Els tractaments antiretrovirals actuals són d'una elevada eficàcia i poden reduir els nivells de càrrega viral del virus de la immunodeficiència humana (VIH) fins a nivells no detectables. Però només poden atacar les cèl·lules que repliquen el virus, és a dir, que en produeixen còpies activament. El reservori del VIH són les cèl·lules que estan infectades pel virus però que no responen als tractaments antiretrovirals ni al sistema immunitari.El virus del VIH fa servir com a reservori principalment cèl·lules limfòcits T CD4 + del sistema immunitari, que també es poden trobar en determinats teixits del cos, com els nòduls limfàtics. Un dels grans reptes en la lluita contra el VIH és atacar el reservori del virus. Fins ara no s'havia identificat cap diana cel·lular per atacar exclusivament les cèl·lules reactivades ni cap estratègia que permeti atacar i eliminar el reservori del VIH.En els pacients que prenen tractament antiretroviral però que l'abandonen, després de la fase de reactivació es produeix la fase d'infecció productiva. L'estudi també mostra que la molècula CD20 s'expressa durant la fase d'infecció productiva, que és precisament quan el virus infecta altres cèl·lules. No obstant això, en la majoria dels pacients aquesta fase estaria bloquejada gràcies als antiretrovirals.Els investigadors han observat que rituximab elimina totalment durant aquesta fase les cèl·lules que s'acaben d’infectar i que expressen CD20. “Per tant, durant la fase de reactivació, aquesta estratègia elimina el 60% del reservori cel·lular reactivat. I durant la fase d'infecció productiva, aquesta estratègia elimina totes les cèl·lules que s'acaben d'infectar i que expressen CD20", explica Carla Serra Peinado, investigadora postdoctoral del grup deBuzón i participant de l'estudi.El rituximab és un fàrmac que es fa servir per tractar diferents tipus de càncer. En l'estudi aquest fàrmac ataca els limfòcits T CD4 + del reservori que expressen CD20, però hi ha altres cèl·lules que també expressen CD20 i que no formen part del reservori del VIH, com, per exemple, els limfòcits B, també del sistema immunitari. "Per això, l'objectiu és dissenyar un anticòs monoclonal que ataqui de forma selectiva les cèl·lules del reservori del VIH que expressen CD20, i no cèl·lules que no formen part de l'amagatall del VIH", afegeix Buzón.

