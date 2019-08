Òmnium demana una resposta a la sentència «que estigui a l'alçada»

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, davant del bus de l'entitat a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Òmnium aposta per una resposta "que estigui a l'alçada" d'una possible sentència condemnatòria als presos polítics. Així ho ha manifestat El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en el marc de la campanya que ha portat el bus "Ho tornarem a fer" a la Rambla Nova de Tarragona.Mauri ha defensat que "qualsevol resposta serà adequada" si aquesta permet interpel·lar el conjunt de la ciutadania i alhora, ho fa amb els instruments de la lluita no violenta i si cal, "amb la desobediència civil". Aquesta resposta, però, "haurà de ser col·lectiva", ja que des d'Òmnium no s'entendria que "els ciutadans i els polítics no ens poséssim d'acord amb la resposta a la sentència, que si no és absolutòria, caldrà respondre".En aquest sentit, i a les portes d'una Diada que arriba amb estira-i-arronsa de l'ANC amb els partits polítics, Mauri ha destacat que més que parlar d'unitat és el moment de "treballar-la". A més, ha afegit que durant l'11 de setembre, abans que arribi de la sentència del procés, cal explicar a la ciutadania quin és "l'horitzó nacional" i quina serà aquesta resposta.El vicepresident d'Òmnium ha tornat a demanar al president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es reuneixi amb l'entitat cultural si realment vol tenir una trobada amb representants de la societat civil. "No trobarà una altra entitat arreu de l’Estat amb una massa social de 175.000 socis", ha reafirmat.Mauri ha assegurat que estan convençuts que "allò que li explicarem no li agradarà, com a nosaltres no ens agrada l'actitud que ha tingut aquest estiu amb Proactiva Open Arms o en el judici, on l'advocacia de l'Estat, que depèn del govern espanyol, ha mantingut les tesis de Vox en lloc del que diuen les Nacions Unides". Mauri ha expressat no tenen esperances de poder-s'hi reunir perquè "no podem tenir confiança amb un govern espanyol que només fa màrqueting electoral".Mauri considera que una nova convocatòria d'eleccions a l'Estat és una mostra més que "el govern espanyol no sap dialogar ni és capaç d'aconseguir ni punts de trobada ni consens amb qui podria ser els seus socis de govern".Aquesta és la tercera i última setmana que el bus d'Òmnium recorre Catalunya -de nord a sud- per explicar la situació en què es troben els presos polítics i en mostrar la realitat del país, segons Mauri. La campanya, que és el segon any que es porta a terme, ja ha arribat unes 50.000 persones, de les quals, 30.000 han signat un manifest a favor de l'alliberament dels presos polítics.Aquesta acció va destinada per als ciutadans de fora de Catalunya. El vicepresident de l'entitat afirma que el que es vol és fer arribar "als europeus i als turistes que venen de l'estat espanyol que a Catalunya som un país i un poble de pau que estem patint una greu injustícia". El feedback que reben és que la gent els diu que "les mentides" que es diuen sobre Catalunya no són certes i que no hi ha violència per part dels catalans, només presos polítics i injustícia i per això reclamen l'alliberament dels polítics i representants socials que són a la presó i a l'exili.

