Maragall, crític amb Colau: «L'alcalde és Pedro Sánchez»

El regidor d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, s'ha mostrat crític amb l'alcaldessa, Ada Colau, i Barcelona en Comú. "Es podria arribar a dir que l'alcalde de la ciutat és Pedro Sánchez", ha etzibat en una entrevista aquest dimarts a RAC1.Per Maragall, els comuns són "espectadors crítics" en la gestió de la seguretat a la ciutat i ha defensat que qui governa el consistori és el tàndem format per Jaume Collboni i Manuel Valls. En aquest sentit, ha demanat "repensar" el model de seguretat a la ciutat i prendre més iniciatives a banda del dispositiu policial permanent contra els manters al front marítim.El regidor d'ERC creu que el lideratge dels comuns i de Colau està desaparegut davant "una força que està imprimint un caràcter contradictori al de la ciutat". "És trist que hagin de fer de comparsa d’aquesta deriva", ha afegit.Maragall també s'ha referit al futur de la Generalitat i s'ha mostrat partidari d'un Govern "ampli" que vagi més enllà de JxCat i ERC, amb l'objectiu de sumar-hi els comuns.El regidor d'ERC ha posat damunt la taula la necessitat d'aprovar uns pressupostos de cara al 2020 al Parlament, i amb la voluntat de fer-ho de la mà dels comuns. A més, ha recordat que aquesta era una fórmula que també desitjaven per Barcelona i que els comuns "hi van renunciar" per mantenir l'alcaldia amb una aliança dels socialistes. "Això ni limita ni hauria d'impedir que a Catalunya i a Barcelona torni a aparèixer aquest criteri", ha apuntat.

