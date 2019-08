VÍDEO Crits d'«independència» a Prada en la conferència de Torra

La conferència d'aquest dimarts del president Quim Torra a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, ha estat rebuda amb gran entusiasme pels assistents, que hi han respost dempeus i amb crits d'"independència".En la seva intervenció, Torra ha cridat l'independentisme a «arriscar-se» en una nova fase de «confrontació» amb l'Estat. El president ha donat per impossible el diàleg amb l'Estat, i ja ha advertit que es posicionarà en contra de tota proposta del govern espanyol que no inclogui el dret a l'autodeterminació."No podem quedar-nos paralitzats mirant de gestionar les competències autonòmiques", ha argumentat Torra, que ha proclamat: "Jo no sóc un president per gestionar una autonomia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor