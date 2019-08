VÍDEO Nou migrants es llancen a l'aigua des de l'Open Arms

Nou persones s'han llançat a l'aigua des de l'Open Arms per intentar arribar de manera desesperada a la costa de Lampedusa. Els socorristes del vaixell, juntament amb els guardacostes italians, n'han rescatat vuit. L'ONG diu que la situació a l'embarcació de salvament "està fora de control".No és el primer cop que els nàufrags rescatats pel vaixell al Mediterrani Central intenten aquesta mesura desesperada. L'embarcació fa dies que està aturada a només 800 metres de la costa de Lampedusa, després que un tribunal del Lazio permetés que entrés en aigües italianes, però sense que el govern que comanda de facto l'ultradretà Matteo Salvini hagi autoritzat el vaixell a entrar en cap port italià.Mentrestant, l'ONG creua acusacions amb els governs espanyol i italià, i manté la seva exigència de desembarcar a Lampedusa. L'entitat es nega a acceptar l'oferta de l'executiu espanyol d'atracar al port de Palma, amb l'argument que caldrien dies de navegació, i que la situació al vaixell, després de 20 dies a la mar, és insostenible.A l'embarcació hi ha ara 107 migrants, després de diversos desembarcaments per raons d'urgència, però durant la major part de l'odisea de l'embarcació aquest estiu n'hi ha hagut prop de 150.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor