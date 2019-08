Torra crida l'independentisme a «arriscar-se» en una nova fase de «confrontació» amb l'Estat

"No podem seguir aprovant més resolucions al Parlament sobre el dret a l'autodeterminació si els seus representants no som capaços d'aplicar-lo per sobre de lleis injustes o tribunals"

"Només ens queda la confrontació democràtica i pacífica amb l'Estat". Aquesta és la conclusió a què ha arribat el president de la Generalitat, Quim Torra, a l'hora d'afrontar el nou curs polític que arrencarà aquesta tardor amb la Diada. Si bé el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha abanderat la via del diàleg amb el govern espanyol , el president català el dona per impossible i és per això que, des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent ha demanat recuperar la "iniciativa" i el projecte perdut des de l'aplicació del 155 i "arriscar-se" per "guanyar" la independència.Torra ha advertit que es posicionarà en contra de tota proposta del govern espanyol que no inclogui el dret a l'autodeterminació. Després d'assumir els efectes de la repressió, ha dit, toca que l'independentisme enterri les seves "batalles" i refaci una unitat que considera imprescindible per encarar un nou embat que tindrà com a punt de partida l'11 de setembre d'enguany. S'ha acabat, ha dit, el període a la "defensiva" per passar a l'acció.El president de la Generalitat ha tornat a verbalitzar que no acceptarà les sentències del Tribunal Suprem i ha explicitat que això significa que hi haurà "un abans i un després" de les condemnes. De fet, ha dit que amb la sentència l'estat espanyol "escriurà la seva condemna política" i que el veredicte no pot ser acceptat ni per ell ni pels catalans. Torra no ha explicitat quina serà la resposta que es donarà, però ha avançat que s'hi involucrarà ell com a president, el Govern i el Parlament i que estarà articulada per un programa que "impliqui i comprometi" tothom.Per fer-ho, ha tornat a insistir en què caldrà que tots els actors de l'independentisme vagin a la una i que, per tant, es superi el bloqueig i la desunió. Unitat, ha precisat, "no vol dir uniformitat" i cal un "programa solvent i sòlid" que permeti corregir els errors comesos. El full de ruta esbossat pel president és una esmena a l'estratègia que pretén seguir ERC. De fet, ha verbalitzat que l'"autonomisme i el conformisme és una opció legítima" però que, en tot cas, no és la seva. "Jo no sóc un president per gestionar una autonomia, sinó per fer la República", ha etzibat.En aquest sentit, ha tret pit del no als pressupostos de l'Estat i del no a la investidura de Pedro Sánchez -els republicans es van abstenir-. Davant la negativa a dialogar sobre l'autodeterminació, ha assenyalat que el camí ha de ser el de la "desobediència civil en un marc democràtic" i que Parlament, Govern i president estiguin compromesos i disposats a assumir "totes les conseqüències"."No podem seguir aprovant més resolucions al Parlament sobre el dret a l'autodeterminació si els seus representants no som capaços d'aplicar-lo per sobre de lleis injustes o tribunals", ha advertit. Justament per això, ha subratllat que el camí pel qual cal transitar és el de la "ruptura democràtica".En un moment convuls i davant el risc de la desmotivació ciutadana, Torra ha cridat el moviment independentista a unir-se en la que considera la Diada "més important". La falta d'unitat estratègica dels partits l’ha portat a demanar que el pròxim 11 de setembre "es comparteixi un punt d'inflexió" i es "recuperi la confiança" perduda. Tot això, fet a partir d’una "lluita compartida" entre tots els sectors independentistes per garantir una mobilització multitudinària.Segons Torra, la Diada serà el punt de partida del "tram final per guanyar la llibertat". I que en aquest darrer tram serà cabdal el debat constituent. Restitució i constitució seran, ha dit, dos dels grans pilars. S'ha compromès de nou, com ja va fer en la seva investidura, a treballar perquè Carles Puigdemont torni a ser el president de la Generalitat.La implicació de la ciutadania en aquest debat serà també determinant, ha insistit, per constituir-se en un "moviment per guanyar" que garanteixi "l'èxit de la nova etapa" per assolir la independència. "Hem de fer valdre la República per damunt de les conseqüències de la repressió", ha sentenciat.

Discurs de Quim Torra a la Universitat Catalana d'Estiu by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor