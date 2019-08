Cunillera assegura que el govern espanyol compleix «escrupolosament» amb l'Open Arms

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat que el govern espanyol compleix "escrupolosament" amb les seves obligacions respecte a l'Open Arms i que l'Estat és "l'únic país que ha ofert els seus ports" al vaixell.En una entrevista a Catalunya Ràdio , Cunillera ha argumentat que Espanya ha ofert els seus ports fa 36 hores i que "el vaixell no es mou". Així, ha considerat que la pilota està "a la teulada del vaixell". Ha admès que els ports espanyols "estan lluny" però que "mentre es discuteix si el viatge és llarg o feixuc, ha passat un dia i estaria a mig camí".Cunillera ha apuntat que aquesta no és una crisi que correspongui només a un vaixell i que ateny a tota la Unió Europea. A més, ha explicat que el vaixell està en aigües territorials italianes i que hi ha un dictamen que diu que han de baixar allà. D'altra banda, ha reivindicat la tasca de Salvament Marítim, que porta gairebé 12.000 persones rescatades a l'Estret.La delegada del govern espanyol ha explicat que Open Arms té els ports espanyols a disposició. Ha lamentat que no acceptessin Algeciras, la primera oferta de l'executiu espanyol, i també que després descartessin Mallorca i Maó: "Espanya és l'únic país que ha ofert un port a aquestes persones que ho estan passant malament", ha insistit.També aquest dimarts, nou persones s'han llançat a l'aigua des de l'Open Arms per intentar arribar de manera desesperada a la costa de Lampedusa. Els socorristes del vaixell, juntament amb els guardacostes italians, n'han rescatat vuit. L'ONG diu que la situació a l'embarcació de salvament "està fora de control".Prèviament, dilluns al vespre, Itàlia va autoritzar evacuar a Lampedusa vuit migrants i un acompanyant de l'Open Arms que necessitaven "assistència urgent". "La situació a bord es complica cada minut. Qui no vulgui veure la situació insostenible és que és incapaç de sentir empatia pel dolor aliè", va piular dilluns al vespre el compte oficial de l'ONG després d'una jornada de retrets entre Espanya, Itàlia i la mateixa organització.En aquest sentit, el director d'Open Arms, Òscar Camps, acusa la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, de voler "confondre" l'opinió pública en insinuar que l'ONG hauria rebutjat desembarcar a Malta dies enrere: "El buc no ha rebutjat mai anar a Malta", assegura. Camps ha explicat en un fil a Twitter que les autoritats malteses han denegat l'accés del buc en dues ocasions.Camps explica que la prioritat d'Open Arms és la "seguretat" de les persones rescatades i la tripulació: "La tensió a bord és insuportable com per navegar cinc dies més a Algeciras (primera oferta). Tampoc podem afrontar un viatge de 600 milles (3 dies) fins a Balears en les condicions en les que ens trobem".El director de l'ONG demana a la vicepresidenta espanyola que deixi de preguntar què necessita Open Arms i es pregunti "què necessiten les 107 persones que porten 18 dies amuntegades a coberta"."No podem esperar cinc dies més, han de baixar a terra, són persones", ha assegurat la cap de la missió a bord del vaixell, Anabel Montes, després que el govern de Pedro Sánchez hagi ofert al vaixell de rescat atracar en un port espanyol. Des de l'ONG han assegurat que navegar fins a un port estatal suposaria cinc dies més de travessia, un fet inassumible en les condicions actuals.El dia anterior, l'ONG havia exigit a Espanya i Itàlia que ofereixin un port segur per desembarcar les 107 persones rescatades que encara eren a bord del seu vaixell. I no qualsevol port, sinó un de proper. Per a l'organització el port de Palma, que el govern de Pedro Sánchez ja ha ofert , no compleix amb aquest requisit, i reclamava poder desembarcar a Lampedusa, que dista només 800 metres de la posició actual del vaixell.La tripulació havia recordat que l'embarcació fa 18 dies que està "estancada" en aigües del Mediterrani i viatjar fins a Mallorca suposaria tres dies més de navegació en condicions climàtiques adverses. L'ONG també precisava que el viatge s'hauria de fer amb "107 persones esgotades a bord i 19 voluntàries i voluntaris que, durant més de 24 dies, han tractat de garantir drets que Europa nega als éssers humans".

