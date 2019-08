L'Ajuntament de Barcelona assegura que l'amiant dels mercats no suposa un risc

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat aquest dimarts que l'amiant present a les estructures dels mercats municipals no suposa un risc per a la salut pública.Aquest material contaminant és present a la majoria de cobertes d'aquests equipaments municipals i també es pot trobar en altres punts de la seva estructura. Per exemple, el calendari d'obres del mercat de l'Abaceria es va veure trastocat després que els tècnics detectessin amiant en unes peces dels ancoratges on no es pensava que n'hi hagués.Aquest estiu el consistori impulsa obres de remodelació a 30 mercats de la ciutat i el gerent de l'Institut Municipal de Mercats ha garantit que si es detecta amiant, l'Ajuntament actuarà amb els protocols adequats per garantir el seu tractament.López ha assegurat aque l'avaluació de l'estat de l'amiant feta per l'institut ha permès garantir que no suposa un risc, sepre que no s'intervingui a les cobertes. En aquest cas, els treballs implicarien trencar l'amiant i que el material pogués alliberar fibres cancerígenes.Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, els mercats on està previst fer obres a la coberta són la Boqueria i Galvany.Barcelona tancarà el 2019 amb una inversió municipal d'11,4 milions d'euros als mercats de la ciutat. Les obres s'emmarquen en el pla estratègic dels mercats 2015-2025 i la regidora responsable d'aquests equipaments, Montserrat Ballarín, ha defensat que "l'aposta" pels mercats continuarà en el futur, en una roda de premsa a la Boqueria.Aquest estiu un total de 30 mercats de Barcelona estan en obres, amb l'objectiu de millorar-ne les instal·lacions. Els treballs de més envergadura són als mercats de la Boqueria, Besòs, Galvany, Carmel i la Mercè. Entre els cinc, l'Ajuntament invertirà un total de 2,1 milions d'euros.El govern municipal preveu que les obres a la Boqueria, que s'iniciaran amb retard, comencin a l'octubre i finalitzin el febrer. Les principals actuacions seran la implantació d'un sistema unificat d'extracció de fums a la coberta dels bars del mercat i la construcció d'una aula de formació polivalent.A banda, també es remodelaran els mercats del Bon Pastor, la Vall d'Hebron, Sant Andreu, l'Abaceria, Horta, Montserrat i Núria.En tots els mercats on s'actua, la majoria d'obres fan referència a la xarxa de drenatge -amb l'objectiu d'evitar inundacions-, la millora dels accessos, la sostenibilitat i estalvi energètic, la millora dels elevadors i la potenciació comercial dels equipaments, a través de la instal·lació de punts d'informació o l'alliberament d'espais sense ús.

