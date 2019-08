​Retiren combustible i elements contaminants del vaixell que va encallar a Dénia

La naviliera Baleària ha informat que està retirant tot el combustible i elements contaminants del vaixell Pinar del Río, que va encallar al port de Dénia divendres passat La retirada de combustible es realitza a través de camions cisterna a terra. Segons ha explicat la companyia, s'espera que la retirada de gasoil i olis finalitzi aquesta tarda-nit.En aquests moments, el risc d'abocaments contaminant és mínim, tot i que es manté la barrera anticontaminació que Salvament Marítim va desplegar el dissabte a primera hora de la tarda de forma preventiva.Aquests treballs són els preparatius previs per iniciar el pla de reflotament del vaixell per poder ser portat a port. La naviliera està estudiant les propostes de dues empreses especialitzades de nacionalitat holandesa i decidirà en les pròximes hores la millor opció. Els treballs permetran a més desembarcar els cotxes dels passatgers que romanen a bord ..En aquest punt, recorden que des de diumenge a la tarda, Baleària ha programat el ferri Bahama Mama a la ruta Dénia-Eivissa-Palma per cobrir els serveis del ferri ràpid Pinar del Río. A més, la naviliera ha habilitat un correu electrònic d'atenció per als passatgers que viatjaven el trajecte afectat.El vaixell va encallar divendres a la nit a l'escullera del port de Dénia sense registrar-danys personals per a cap passatger ni tripulant, que van ser evacuats il·lesos amb diferents embarcacions.

