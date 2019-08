Desarticulat un grup criminal que robava amb força en urbanitzacions

Tres homes i una dona d'entre 19 i 25 van ser detinguts el 13 d'agost en la desarticulació d'un grup criminal que hauria comès almenys dotze robatoris amb força en domicilis en diversos indrets de Catalunya. Els detinguts haurien comès dotze robatoris amb força, i estan acusats també com a integrants d'un grup criminal.El modus operandi del grup consistia a buscar cases en urbanitzacions i trucar amb insistència al timbre de la porta per assegurar-se que no hi havia ningú. Un cop s'asseguraven que era buida, saltaven la tanca i buscaven una porta o finestra per fracturar-la pel mètode de la palanca, amb un tornavís o estri similar. Dins de la casa, buscaven principalment joies o objectes com els dispositius electrònics o ulleres de sol. Si trobaven les claus penjades d'algun vehicle anaven al garatge i se l’enduien.El 13 d'agost es va dur a terme el dispositiu policial on es van arrestar les quatre persones investigades i es van poder recuperar una gran quantitat d'objectes sostrets, entre els quals joies com anells, polseres o collarets; dispositius electrònics com consoles de videojocs, telèfons mòbils o tauletes; rellotges, ulleres de sol, comandaments a distància de cinc vehicles i diners en efectiu de diverses monedes.Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 16 d'agost i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a tots quatre. Es dona la circumstància que els arrestats no tenien encara cap antecedent policial al nostre país tot i que eren persones amb una activitat delictiva important a Xile.La investigació es va iniciar el 18 de juliol d’enguany quan agents dels Mossos de la comissaria d’Hospitalet de Llobregat van detenir una dona que mirava de fugir precipitadament d'un edifici on els agents s'havien dirigit alertats per una ocupació d'un pis.En el moment de l'escorcoll li van trobar objectes que es van poder relacionar amb un robatori amb força en un domicili que s'havia comès a Begues (Baix Llobregat). A banda, els investigadors la van poder relacionar amb dos pisos ocupats i aquest fet va permetre obtenir un manament judicial per entrar en un dels dos habitatges.Els objectes recuperats van evidenciar que la realitat dels dos pisos era que hi havia un grup criminal especialitzat en els robatoris amb força en domicilis. Les indagacions policials posteriors van poder vincular el grup amb vuit robatoris, fruit dels objectes que s’hi van intervenir.En tenir coneixement de la detenció els agents de la Unitat Territorial d’Investigació de la Metropolitana Sud van iniciar la recerca per les rodalies d'aquella finca d'un vehicle sostret que hauria servit per cometre un dels vuit robatoris i en el qual s'havia sostret un altre vehicle que es va poder recuperar en el marc del l'actuació inicial.Posteriorment els investigadors van centrar els seus esforços en ubicar els lladres que havien fugit de l'edifici on ocupaven els pisos i on hi amagaven els objectes sostrets. Finalment van poder localitzar un altre pis que feien servir com a magatzem dels objectes producte dels robatoris, que també es situava a l’Hospitalet de Llobregat.Les vigilàncies iniciades a l'entorn d'aquest domicili van permetre localitzar tres homes, dos dels quals germans, i una dona de nacionalitat xilena, que utilitzaven el vehicle sostret com a mitjà de transport per adreçar-se a urbanitzacions en diferents punts de Catalunya per cometre-hi robatoris amb força.

