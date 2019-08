​Denunciat un conductor que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia a Reus

La Guàrdia Urbana de Reus va denunciar dissabte a les cinc de la tarda a l'avinguda Marià Fortuny un conductor que gairebé quadruplicava la taxa d'alcohol permesa. Agents del cos municipal de seguretat van instruir diligències judicials contra el conductor d'un turisme Dacia Dokker, un veí de Reus de 51 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol provocant un accident de trànsit en xocar amb un turisme Ford Fiesta. Va resultar il·lès. En la prova d'alcoholèmia l'home va donar un resultat positiu de 0,98 mg/l d'alcohol en aire espirat.Els conductors no poden circular amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat. Superar aquest índex fins al 0,60 és constitutiu d'una falta administrativa i pot comportar penes de presó d'entre tres i sis mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre un i quatre anys.

