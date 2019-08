Podem envia una nova proposta de govern de coalició al PSOE

Davant la falta de moviments de Pedro Sánchez, ha estat Podem qui ha pres la iniciativa per intentar desfer el desgel. Després que les comunicacions quedessin interrompudes des de la investidura fallida del 25 de juliol, els de Pablo Iglesias han enviat un document amb una proposta de govern de coalició al PSOE que parteix del punt en el qual es van dinamitar les negociacions: Podem planteja tenir una vicepresidència i tres ministeris.La nova proposta enviada té voluntat de reprendre el diàleg en el mateix estadi on va fracassar la negociació per la investidura del juliol. El PSOE ha insistit les darreres setmanes que dona per caducada la fórmula de la coalició i busca que Podem doni suport des de l'oposició a un govern socialista monocolor. Tot i això, el partit lila segueix apostant per forjar un executiu bipartit.Des d'Unides Podem asseguren que volen reprendre el diàleg "des d'on es va quedar en el mes de juliol, quan l'escassetat de temps va impedir" que s'aconseguís un acord amb el PSOE que va estar "a prop". El document que han fet arribar als socialistes proposa quatre propostes per entrar al govern i mesures programàtiques i competències que, asseguren, és de caràcter "flexible". El punt de partida, insisteixen, és el repartiment de responsabilitats del qual ja van parlar les dues formacions fa un mes.Podem planteja entrar al govern amb una vicepresidència de Drets Socials i Igualtat que es manté invariable en els quatre escenaris que esbosses. Canvien, això sí, les propostes de ministeris per assumir. El primer dels escenaris inclou el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social; el de Sanitat i Consum; i el d'Habitatge i Economia Social. El segon escenari, proposa assumir els ministris de Transició Ecològica; el de Ciència, Innovació i Universitats; i el d'Habitatge i Economia Social.Pel que fa a la tercera de les opcions, els d'Iglesias plantegen assumir els ministeris de Transició Ecològica; el de Ciència, Innovació i Universitats; i un ministeri que allotjaria Agricultura, Pesca i l'Espanya Buidada. L'últim dels escenaris dibuixa per al partit lila els ministeris de Treball, Migracions i Seguretat Social; el de Ciència, Innovació i Universitats; i el de Cultura.Pel que fa a les propostes programàtiques, basades també en l'acord dels pressupostos que va acabar descarrilant i que va precipitar la convocatòria de les eleccions, Podem demana apujar el salari mínim als 1.200 euros, derogar la reforma laboral aprovada pel PP el 2012, fer pública la xarxa educativa de 0 a 3 anys, així com una llei sobre l'eutanàsia. En matèria d'igualtat, aposten per l'equiparació dels permisos de maternitat i paternitat i també per reformar el codi penal perquè "només el sí sigui sí", assegurar el suport a les víctimes de la violència masclista i una llei "pionera" LGTBI.Prohibició de les portes giratòries, derogar la llei mordassa, baixar els preus dels lloguers, una reforma fiscal on s'apugin els impostos a les rendes més altes o la batalla contra el canvi climàtic són altres de les prioritats que Podem ha posat sobre la taula de negociació amb el PSOE.

