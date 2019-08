Es crema en un incendi el guarniment del carrer Llibertat de Gràcia

Un incendi ha destrossat aquesta matinada 40 metres del guarniment del carrer Llibertat, a les festes del barri de Gràcia de Barcelona. El foc ha afectat també uns baixos, un local i un primer pis amb un habitatge on viuen cinc persones, que han hagut de ser desallotjades.La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís a les 4.24 hores i hi ha anat amb cinc dotacions. No hi ha hagut ferits ni cap traslladat a centres hospitalaris. La Guàrdia Urbana ha obert diligències per investigar si el foc ha estat intencionat, tal i com apunten algunes persones a les xarxes socials, així com la comissió de festes del carrer. Els Mossos d'Esquadra també investiguen els fets.

