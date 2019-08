Exposen la ceràmica feta per Cuixart a la presó

Missatge des de la presó:

Al Konvent de Cal Rosal de Berga hi ha una exposició de ceràmica i fotografia dels interns de Lledoners. Content d'exposar-hi peces meves, també. Tu que pots, ves-hi! Gràcies, família de @puntzero pic.twitter.com/Jb6r6M6i8m — Jordi Cuixart (@jcuixart) August 18, 2019

El Konvent de Cal Rosal de Berga exposa les peces de ceràmica fetes per Jordi Cuixart a la presó de Lledoners. Ho fa en el marc de Dignes, una exposició de ceràmica i fotografia del BAT Fotoperiodisme Documental que inclou els treballs que els interns de Lledoners porten a terme en el taller fotogràfic que l'artista Maria Vernet imparteix al centre penitenciari des de fa 10 anys, així com figures ceràmiques de Jordi Cuixart i de l'activista xinès Ai Weiwei. El compte de Twitter del president d'Òmnium Cultural, empresonat des del 2017, ha agraït al centre d'art contemporani del Konvent l'aposta per aquesta exposició. "Al Konvent de Cal Rosal de Berga hi ha una exposició de ceràmica i fotografia dels interns de Lledoners. Content d'exposar-hi peces meves, també", ha piulat Cuixart amb una fotografia on es veuen les seves ceràmiques i una carta d'agraïment. "Per la família del Konvent, la presó no és el pitjor lloc del món per algú que pensa per ell mateix. Amor etern", es llegeix amb lletra clara a la nota.Dignes és una mostra que defensa l'art com a una eina d'expressió i llibertat a la presó.El Bat Fotoperiodisme Documental acull també, com un dels seus plats forts, una exposició de fotografies del prestigiós fotoperiodista Samuel Aranda pels carrers d'Avià. Aranda hi mostra veïns i veïnes del poble fent activitats del seu dia a dia i barreja aquestes imatges amb les de protagonistes que ha retratat arreu del món, refugiats, soldats, persones del Iemen o del Congo, per tal de fer una crida a la reflexió

