Un mort i nou ferits en un accident a l'AP-7 a Amposta en xocar un autocar i un turisme

⚫ Ens comencem situant a l'AP-7. Aquesta autopista està tallada a Amposta en tots dos sentits per un accident. En sentit sud, es desvia per la sortida 41, i, en sentit nord, per la sortida 42. Tot plegat, cap a l'N-340. Precaució! @transitap7 pic.twitter.com/UUde5LDoY1 — Trànsit (@transit) August 20, 2019

⚠️🚗🚌✖️Encara TALLADA l’AP-7 a Amposta per la col·lisió frontal d’un turisme amb un autobús a quarts de cinc de la matinada . Ha mort el conductor del turisme i a l’autobús hi ha hagut un ferit greu .En total han quedat ferides 9 persones de diferents consideració. #equipviari — Equip Viari (@equipviari) August 20, 2019

Un autobus i un turisme han xocat esta matinada a l'autopista AP-7 al seu pas per Amposta. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al quilòmetre 328 cap a les 4.25 hores. Segons les primeres informacions, el cotxe circulava contra direcció.El conductor del turisme ha mort i nou persones han resultat ferides: sis de menys greus, quatre traslladades a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa i dues traslladades a l’hospital d’Amposta; i tres de lleus, dues traslladades a l’hospital d’Amposta i una traslladada a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Arran de la incidència, s’han activat 14 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, l’AP-7 està tallada a Amposta en tots dos sentits i es fan desviaments per l’N-340, per la sortida 41 en sentit sud i per la sortida 42 en sentit nord.El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.Amb aquesta nova víctima, ja són 111 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

