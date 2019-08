Un mort i nou ferits en un accident a l'AP-7 a Amposta entre un autocar i un turisme

Un autobús i un turisme han xocat aquesta matinada a l'autopista AP-7 al seu pas per Amposta. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al quilòmetre 328 cap a les 4.25 hores. El cotxe, de matrícula francesa, circulava contra direcció i ha xocat frontalment contra l'autobús, de la companyia Alsa, on hi viatjaven 32 personesEls Mossos investiguen les causes del xoc frontal. Les hipòtesis són que el turisme ja estigués circulant contra direcció o que, circulant correctament, hagi tingut algun problema i hagi quedat encarat en direcció contrària.El conductor del turisme ha mort i nou persones han resultat ferides: sis de menys greus, de les quals quatre traslladades a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i dues traslladades a l'hospital d'Amposta; i tres de lleus, dues traslladades a l'hospital d'Amposta i una, a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Arran de la incidència, s'han activat 14 patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).A les 10:45h s'ha reobert la circulació en sentit sud, i a les 12:45, en sentit nord, vuit hores després de l'accident. Les restes dels dos vehicles han ocupat els dos sentits de la via, al quilòmetre 328 de l'AP-7, a Amposta, un fet que juntament amb la pluja ha contribuït a dificultar les tasques de neteja del tram afectat.El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.Amb aquesta nova víctima, ja són 111 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

