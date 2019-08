El dard de Rufián a Bertín Osborne després d'afirmar que Espanya «no necessita el feminisme»

1.015 asesinadas en 10 años

Una brecha salarial del 23%

Un paro registrado del 17%

Unas 167.000 denuncias en 2018

Una brecha en pensiones del 37%

Un 67% de temporalidad laboral



Y lo que no está en las estadísticas.



Pero oye q si Bertín Osborne dice q todo bien, pues todo bien. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 19, 2019

Bertín Osborne ha tornat a ser protagonista d'unes polèmiques declaracions en una entrevista a El País. El presentador de Mi casa o en la tuya ha sentenciat que el moviment feminista "no té cap sentit a Espanya" donades les circumstàncies. Assegura que tota dona que es consideri feminista "hauria de marxar a països de l'Àfrica"."No sé quins drets els hi falten a les dones que no s'hagin aconseguit avui dia", va sentenciar Osborne. Aquestes declaracions van ser rebudes de manera amarga a la xarxa, als col·lectius feministes i per molts representants polítics.Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, ha reaccionat avui a les afirmacions del presentador televisiu i cantant a través de Twitter, amb una piulada carregada de dades, on de manera irònica exposava "els errors" d'Osborne a l'hora de fer aquestes afirmacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor