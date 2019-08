FOTO Semedo carrega contra la premsa barcelonista per incloure'l en l'operació Neymar

Irritado, Semedo negou via stories no Instagram, a notícia do @mundodeportivo dizendo que ele estaria disposto a entrar como moeda de troca na negociação por Neymar.



"Não falem besteiras! Fake News!" pic.twitter.com/3psdRWUwk9 — Més Que Un Club Brasil (@MesQueUnClubBR) August 18, 2019

El retorn de Neymar al Futbol Club Barcelona segueix sent una incògnita i un dels temes més candents del mercat de fitxatges d'aquest estiu. Les informacions a la premsa esportiva assenyalen preus, rumors i traspassos que podrien incloure altres jugadors de la plantilla d'Ernesto Valverde. Aquest ha estat el cas de Nelson Semedo.El lateral del Barça ha respost a través de les seves histories d'Instagram a una informació del mitjà Mundo Deportivo, que afirmava que Semedo està disposat a anar al PSG en una possible operació pel retorn de Neymar. Així ha contestat el jugador.Semedo ha acabat esborrant la imatge i la seva valoració, però Twitter ha pogut recollir el moment a través de captures de pantalla que han mostrat com el lateral negava qualsevol tipus d'implicació en l'operació Neymar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor