L'incendi de Gran Canària crema més de 6.000 hectàrees i ja hi ha 9.000 evacuats

L'incendi de Gran Canària, iniciat el passat dissabte 17 d'agost al municipi de Valleseco, ja afecta un perímetre de 60 quilòmetres, en el qual s'han cremat més de 6.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 9.000 persones de vuit municipis de l'illa.El president del govern de Canàries, Àngel Víctor Torres, ho ha explicat aquest dilluns en la roda de premsa per informar de l'evolució de l'incendi forestal, en què ha estat acompanyat pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas.Torres va exposar que la majoria de l'increment de superfície cremada pertany al parc natural de Tamadaba, de tal manera que les zones habitades s'han pogut, gràcies a l'esforç dels efectius, "contenir", permetent que no avancés l'incendi en aquesta zona.D'aquesta manera, ha apuntat que hi ha dos espais en l'incendi, d'una banda la cua, on s'ha treballat "intensament", podent contenir el foc a les zones de Lanzarote, Valleseco fins Fontanal, i d'altra banda està el cap, que avança cap a Tamadaba, que és la part "més complicada", per les flames de fins a 50 metres i zones molt perilloses.De totes maneres, el director de Protecció Civil del Govern de Canàries, Florencio López, ha explicat que durant la nit s'ha treballat "intensament" a la cua, i poden afrontar aquest dilluns amb un "major optimisme" a la feina d'extinció que afecta la part nord.Així, ha afegit que en aquesta part el foc anirà contra pendent, de manera que encara que té una orografia "molt complicada", sí que es creu que els treballs "seran efectius" al flanc dret de l'incendi que afecta tota la part nord. "Al llarg del dia els esforços se centraran a intentar tancar tot aquest flanc dret fins a arribar a la zona d'Agaete, que estaríem entrant gairebé al cap de l'incendi", ha afirmat.Al cap de l'incendi, va dir, encara no se sap com es comportarà, per aquest motiu aquest dilluns els treballs se centraran en el flanc dret proper a la cua -que es troba en Valleseco-, si bé "no es pot atacar directament "la zona d'Agaete fins que no es tingui controlada la part més propera a la cua.D'altra banda, el president de les Canàries va exposar que en els treballs per tallar aquest foc, que segueix tenint zones fora de control, hi ha unes 600 persones, que sumades a les aproximadament 400 que ho fan durant la nit, arriben les més de 1.000 persones diàries que lluiten en l'extinció de l'incendi.Així mateix hi ha 14 mitjans aeris en el treball de descàrrega d'aigua, en concret, quatre hidroavions, un avió i nou helicòpters, als quals se sumaran aquest dimarts dues Kamov i dos extractors -de Castella la Manxa-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor