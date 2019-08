Rull sortirà aquest dimarts de la presó per assistir a l'operació del seu fill

Josep Rull abandonarà aquest dimarts, durant unes hores, la presó de Lledoners, on compleix presó preventiva per la causa del procés independentista, per acompanyar el seu fill durant una operació quirúrgica. El permís extraordinari li va ser concedit fa un mes pel Tribunal Suprem.Els magistrats van detallar que en aquesta ocasió el permís haurà de cenyir-se exclusivament a la visita al menor a l'hospital, amb sortida i reingrés en els termes i horaris sol·licitats pel centre penitenciari. Així, Rull sortirà a les 06.30 hores i tornarà una vegada finalitzi l'operació quirúrgica a l'hospital infantil on el seu fill serà tractat.A més, l'Alt Tribunal apuntava que el centre penitenciari de Lledoners "adoptarà les mesures de seguretat necessàries per al desplaçament a l'hospital, permanència amb custòdia i reintegrament" a la presó. També van advertir els Mossos d'Esquadra que evitin que la sortida "tingui un altre objecte diferent a l'autoritzat".Rull ja ha abandonat la presó amb l'aval del Suprem en dues ocasions anteriors per assistir a proves diagnòstiques realitzades al menor. Aquestes sortides van ser autoritzades sobre la base del reglament penitenciari que preveu la sortida de les instal·lacions per motius humanitaris, entre ells una malaltia d'un familiar directe, per un temps a establir i sota mesures de seguretat.

