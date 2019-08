L'Open Arms s'enfronta als governs espanyol i italià i insisteix que ha de desembarcar a Lampedusa

Estira i arronsa entre l'ONG Open Arms, el Govern espanyol i l'Italià, quan es compleixen 18 dies des que l'embarcació va rescantar uns 150 migrants en aigües del Mediterrani Central. L'ONG exigeix a Espanya i Itàlia que ofereixin un port segur per desembarcar les 107 persones rescatades que encara són a bord del seu vaixell. I no qualsevol port, sinó un de proper.Per a l'organització el port de Palma, que el govern de Pedro Sánchez ja ha ofert , no compleix amb aquest requisit, i reclama poder desembarcar a Lampedusa, que dista només 800 metres de la posició actual del vaixell. A més, el president de l'ONG, Òscar Camps, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de paralitzar, amb la seva oferta, el desembarcament a Lampedusa.En aquest sentit, el ministre de l'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, s'ha vantat aquest dilluns que s'ha "mantingut" ferm en la seva postura de vetar l'accés als ports italians a l'Open Arms, i que, fruit de la seva actitud, finalment el govern espanyol ha hagut d'oferir els seus propis ports.La tripulació recorda que l'embarcació fa 18 dies que està "estancada" en aigües del Mediterrani i viatjar fins a Mallorca suposaria tres dies més de navegació en condicions climàtiques adverses. L'ONG també recorda que el viatge s'hauria de fer amb "107 persones esgotades a bord i 19 voluntàries i voluntaris que, durant més de 24 dies, han tractat de garantir drets que Europa nega als éssers humans".Per això, l'ONG demana a Itàlia i Espanya que "assumeixin la responsabilitat" de garantir un port segur i qualifiquen d'"incomprensible" que Sánchez ofereixi ara el de Palma. El cap de la missió del vaixell a Itàlia, Riccardo Gatti, també ha proposat una altra solució: que els nàufrags siguin traslladats a Catània (Sicilia), i, d'allà, a Madrid en avió, "per donar dignitat als rescatats".El Govern espanyol reivindica el seu paper en la crisi de l'Open Arms. Després que el vaixell humanitari rebutgés l'oferta de l'executiu de Pedro Sánchez per atracar al port més proper en territori espanyol, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que "no és fàcil entendre que aquests migrants que estan en una situació molt difícil i tenen garantida una travessia a ports que estan preparats per a ells" no acceptin l'oferta d'Espanya.L'Open Arms, que és a només 800 metres de la costa de la ciutat italiana de Lampedusa, va rebutjar l'oferta i inisteix a desembarcar a la ciutat italiana. "Hem ofert el port més proper, no podem portar els nostres ports a Itàlia", ha insistit Calvo en una entrevista a la Cadena Ser, en la qual ha preguntat retòricament "què li queda" per fer al Govern espanyol.Segons la vicepresidenta espanyola, la nau, de bandera espanyola, va tenir també oportunitat de poder atracar a Malta, cosa que tampoc va acceptar. "Aquesta solució estava aquí i vam estar treballant tot el temps perquè el govern de Malta sempre va dir que no es quedava amb els migrants, sinó que es fes el repartiment en el qual participava França, Alemanya, Romania, Luxemburg, i Espanya".No obstant això, segons Calvo, l'Open Arms va decidir anar a Itàlia "amb el pronunciament judicial que el deixaven entrar en aigües italianes, però no aclaria si podia desembarcar, que és al que s'ha acollit Salvini"

