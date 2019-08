La persecució policial obliga els manters a fugir per la ronda Litoral

Col.lapse a la Ronda litoral entre la Barceloneta i el Paral.lel als dos sentits de la marxa. Hi ha manters corrent per la via i la policia. pic.twitter.com/lidQo3Zk1U — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) August 19, 2019

Continua la pressió policial contra els venedors ambulants a Barcelona. Aquest dilluns l'actuació de la Guàrdia Urbana ha obligat un grup de manters a fugir per la ronda Litoral.La fugida dels venedors ha obligat a tallar la via d'accés a Barcelona durant mitja hora, mentre que l'operació policial ha acabat sense ferits ni detinguts.L'operatiu s'emmarca en el dispositiu policial permanent, dotat amb més de 100 agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària, que l'Ajuntament, el Govern i l'Estat mantenen actiu al front litoral barceloní.És el segon cop en menys d'un mes que la Guàrdia Urbana entra a la ronda Litoral per perseguir venedors ambulants. El 30 de juliol, la policia local va detenir tres manters en un operatiu de característiques similars.

