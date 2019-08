Torra es reuneix amb els presos polítics a Lledoners

El president del Govern, Quim Torra, ha visitat aquest dilluns els presos polítics al centre penitenciari de Lledoners (el Bages), en una trobada que s'ha allargat durant quatre hores i mitja.Segons l'agenda oficial, el president s'ha entrevistat amb Jordi Sànchez, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull (JxCat), Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC), i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Torra ha entrat de visita a la presó a les 9.00 hores i n'ha sortit a les 14.30 hores.La trobada ha tingut lloc el mateix dia en el qual el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no ha descartat la convocatòria d'eleccions com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) als líders independentistes. Els presos sobiranistes estan a la presó de Lledoners, on van ser traslladats dies després que finalitzés el judici de l'1-O.Torra també va visitar dissabte passat l'exconsellera Dolors Bassa al centre penitenciari Puig de les Basses (l'Alt Empordà).

