Estudiants de la UOC creen una aplicació que detecta caigudes de gent gran dins i fora de casa

Dos estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han creat un servei de teleassistència domiciliària per a persones grans que permet detectar caigudes o demanar ajuda dins i fora de casa. L'aplicació avisa a l'instant els familiars mitjançant una alarma que els arriba al mòbil.



Segons un comunicat de la universitat, l'app SeniorDomo es va començar a comercialitzar fa dos mesos a Barcelona i a l'àrea metropolitana, i vol arribar a altres punts de Catalunya i Espanya a partir de l'any 2020.

Ángel Puertas, un dels creadors de l'app, ha explicat que l'aplicació és "molt útil al començament del procés d'envelliment" -tot i que reconeix que poques persones utilitzen el servei com a mètode de precaució-, i ha assegurat que cada any a l'Estat es produeixen 300.000 caigudes de gent gran, 3.000 de les quals provoquen la mort de la persona i d'altres tenen seqüeles psicològiques o físiques.També ha aconsellat als familiars que parlin amb l'usuari sobre la incorporació del dispositiu en la seva vida, perquè "no deixa de ser una nova realitat en la qual l'usuari ha d'admetre que necessita ajuda i, si això no es parla abans, pot haver-hi situacions de rebot".SeniorDomo "protegeix" els usuaris els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia, i requereix un rellotge, un intercomunicador, un clauer i una aplicació per als familiars. Si detecta un canvi brusc d'alçada amb impacte i absència de mobilitat durant 30 segons, el rellotge activa una alarma que els familiars de l'usuari reben a través dels seus telèfons mòbils.Mentrestant, l'empresa es posa en contacte amb l'usuari mitjançant uns intercomunicadors instal·lats en el seu domicili, avisa els familiars i activa el protocol en cas d'emergència, en coordinació amb el 112 com a col·laborador registrat.

