Carles Isús, nou president del Pallars Sobirà per una moció de censura de Fem Municipi-ERC contra JxCat

Fem Municipi-ERC ha descavalcat JxCat de la presidència del consell comarcal del Pallars Sobirà. I ho ha fet amb el vot de dos representants no adscrits, que van abandonar el grup de JxCat. Un dels quals és ara el nou president de l'ens.Així, Carles Isús (ex JxCat) s'ha convertit una altra vegada en president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , després que en la sessió extraordinària del ple, aquest dilluns, l'ens hagi aprovat una moció de censura per apartar Gerard Sabarich (JxCat) del càrrec. El text, presentat per la coalició Fem Municipi-ERC , ha tirat endavant amb els nou vots a favor d'aquesta formació, el d'Isús i el del també exconseller de JXCat Llorenç Sánchez, que van abandonar aquest grup i ara formen part de la corporació com a no adscrits Precisament sobre aquesta qüestió, Sabarich els ha criticat per, ha dit, prioritzar "el poder pel poder", motiu pel qual els ha titllat de "trànsfugues". Mentre, el nou president comarcal ha explicat que les desavinences s'han produït arran del "poc respecte" que ha tingut l'equip de govern sortint amb la continuïtat del projecte que s'estava duent a terme en l'anterior legislatura, amb ell al capdavant del consell comarcal.El president sortint i alcalde de Rialp ha assegurat que aquest dilluns, amb l'aprovació de la moció de censura en contra seva, "s'ha escrit la pitjor pàgina de la història política del Pallars Sobirà". També ha afirmat que "és un dia trist" i que es tracta d'una mesura "injusta i innecessària" perquè, ha afegit, no han passat "ni cent dies per poder avaluar l'acció de govern".A més, ha etzibat que el seu successor en el càrrec, Isús, i Sánchez, són "trànsfugues" per haver abandonat el grup i haver protagonitzat un "assalt al poder" per, ha conclòs, "governar a qualsevol preu" i amb la "complicitat" de la coalició de Fem Municipi-ERC, la qual ha presentat el text per convertir novament Isús en president.Per la seva banda, el nou president del Sobirà ha criticat que l'anterior equip de govern no hagi "respectat" el projecte de comarca iniciat en l'anterior mandat. Per aquest motiu, ha continuat, no es considera "trànsfuga" i ha defensat la seva decisió de marxar del grup de JxCat pel "desacord" que tenia amb la gestió que s'estava fent de l'ens, constituït el 9 de juliol passat Isús també ha proposat que el consell d'alcaldes sigui el marc per decidir quines són les demandes que s'han de traslladar al Govern en benefici d'aquest territori, deixant al marge, ha dit, els partits polítics que cadascun d'aquests càrrecs electes representen. Finalment, ha posat la sanitat, les comunicacions, i la racionalització de les normatives existents com alguns dels eixos del seu programa.Finalment, el portaveu de la coalició Fem Municipi-ERC al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Josep Queró, ha deixat "tots els èxits" al nou president de l'ens i ha explicat que el seu grup va decidir presentar una moció de censura perquè l'equip de govern que hi havia a la corporació "era inexistent" al no comptar, ha assegurat, amb prou suports per tirar endavant un projecte polític per a la comarca.Mentrestant, els dos consellers de Som Poble s'han abstingut a la votació de la moció de censura perquè no volen entrar en cap "guerra de partits", segons ha explicat el seu portaveu, Raimon Monterde. A més, el també alcalde de Sort ha lamentat que, com a conseqüència de tot plegat, JxCat hagi trencat el pacte d'estabilitat que tenien a l'ajuntament, pel qual la seva formació governava ara en minoria. Tot i això, Monterde ha afirmat que es continuaran "buscant consensos" per tirar endavant els projectes necessaris pel municipi.Un cop aprovada la moció de censura, Isús ha recuperat el càrrec de president del consell del Sobirà, que ja havia ostentat des del mes de novembre de 2016 i fins a les eleccions municipals del 26-M. A més d'ell, l'alcalde de la Vall de Cardós, Llorenç Sànchez, també s'ha quedat a l'ens comarcal com a no adscrit, amb la qual cosa JxCat compta actualment amb sis representants dels vuit que va aconseguir en els darrers comicis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor