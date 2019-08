VÍDEOS El golàs de Messi al Betis i els altres nou espectaculars finalistes del premi Puskas

17 de març de 2019. El Barça visita el Benito Villamarín en la tornada de la Lliga, emportant-se l'equip andalús per davant. Els blaugranes van guanyar 1-4, amb un partidàs. Però l'aspecte més important del partit, la icona de la victòria va ser el capità, el crack argentí: Leo Messi. Amb un gol de falta per obrir la llauna, Messi va dirigir l'equip a una victòria segura.La cirereta va ser el quart gol, amb una jugada excel·lent que va culminar amb un toc llegendari per sobre del porter. Ara, aquest gol ha estat nominat al Premi Puskás de la FIFA com un dels deus millors gols de l'any. Els deu candidats s'han fet públics avui dilluns.Els altres nou candidats que disputaran el premi amb Messi són el brasiler Matheus Cunha, el suec Zlatan Ibrahimovic, la camerunesa Ajara Nchout, l'italià Fabio Quagliarella, el colombià Juan Quintero, la nord-americana Amy Rodriguez, la nord-irlandesa Billie Simpson, l'hongarès Daniel Zosiri i l'anglès Andros Towsend.La votació comença a partir d'avui al web de la FIFA.

