Preocupació per l’estat dels gegants del Vendrell robats el diumenge

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comparegut aquest dilluns al migdia per explicar el seguiment que es fa de l’operatiu per recuperar els gegants Salvador i Teresa, que es trobaven a l’interior d’un remolc que uns desconeguts el van robar d’una nau municipal, ubicada al polígon La Cometa, la matinada del passat diumenge 18 d’agost.Després d’haver mantingut una reunió amb la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, Kenneth Martinez ha explicat que totes les comissaries de Catalunya estan en alerta i s’estan fent controls de carretera per mirar de localitzar el remolc, que té uns cinc metres de llargada i que estava pintat amb imatges dels gegants i els capgrossos. També s’estan analitzant diferents càmeres de seguretat per tal de poder veure quin recorregut ha pogut fer.Sense descartar cap hipòtesi, la primera línia d’investigació se centra en l’interès pel remolc i es demana que les persones que l’han pres deixin els gegants en el millor estat possible i en una zona visible per tal de poder-los recuperar. “Volem que per la propera Fira de Santa Teresa, a l’octubre, puguin tornar a ballar a la plaça Vella”, ha manifestat l'alcalde.Kenneth Martínez ha expressat que “és un cop molt dur per al conjunt de la població, pel seu valor material i també immaterial” i ha fet un agraïment a la col·laboració ciutadana i a les mostres de suport rebudes en les darreres hores.L’alcalde ha estat acompanyat pel regidor de Festes, Christian Soriano, i per la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero, la qual ha destacat la importància d’uns gegants que daten del 1930, i espera que hagi prou sensiblitat per part de les persones que els han robat “per reconèixer que són uns elements que formen part d’un poble i de la seva història”.A la roda de premsa també hi ha estat present Marc Rodero, membre de la junta dels Gegants del Vendrell, que ha posat de relleu la fragilitat d’unes estructures de més de 80 anys d’antiguitat i que “la principal preocupació és l’estat dels gegants i la seva recuperació”. Rodero també ha volgut donar les gràcies a totes les entitats, tant locals com de fora del municipi, que s’han abocat a fer la màxima difusió de la crida per a la recuperació dels gegants Salvador i Teresa del Vendrell.

