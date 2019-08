Mor ofegada una dona de 86 anys a la platja de Sant Feliu de Guíxols

Un dona de 86 anys i de nacionalitat espanyola ha mort ofegada aquest migdia a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), al límit amb Platja d'Aro. El 112 ha rebut cap a dos quarts una desena de trucades alertant que una persona s'havia ofegat i que l'havien tret inconscient de l'aigua.El servei de socorrisme de la platja li ha fet les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que hi ha desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera verda i hi havia servei de vigilància. En l'emergència, també hi han participat efectius de la Policia Local, dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil.