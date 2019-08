Un mort i dos ferits després que un cotxe caigués per un desnivell a l'A-2 al Pla d'Urgell

Una persona ha mort i dos més han resultat ferides en un accident de trànsit que s'ha produït quan el vehicle on circulaven ha sortit de la via i s'ha precipitat entre cinc i sis metres per un desnivell. Els fets han passat al punt quilomètric 473, a l'autovia A-2, al seu pas per Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell.Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets després de rebre l'avís, a les 14.08 hores.La investigació dels fets està oberta. Amb aquesta són 110 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

