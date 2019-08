FOTO El Barça trenca el pacte de secret amb el Bayern per Coutinho

El comunicat del Bayern i el comunicat del Barça sobre Coutinho Foto: NacióDigital

Phillippe Coutinho ja és a Munic després de ser cedit pel Barça al Bayern, en una notícia que va oficialitzar-se ahir, amb les xifres que costarà l'operació. El club bavarès pagarà de manera íntegra la fitxa del brasiler, a més d'abonar 8,5 milions d'euros al Futbol Club Barcelona per la cessió. Les xifres de tota l'operació, però, les ha fet públiques el comunicat del Barça i no pas el Bayern, que especificava un pacte de secret.Com es pot observar en els dos comunicats, el dels blaugranes especifica el cost de l'operació, quants diners paga el Bayern i que es farà càrrec de la xifra. En canvi el conjunt alemany, especifica en el seu comunicat que té una opció de compra sobre Coutinho i que tots els altres detalls de l'operació seran secrets "com han acordat ambdues entitats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor