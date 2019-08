Armes blanques prohibides que es poden comprar amb un sol clic

Els cinc apunyalaments registrats a Barcelona des de finals de juliol han obert el debat sobre l'accés a armes blanques. La legislació vigent a l'estat espanyol prohibeix la fabricació, importació, circulació, publicitat, compravenda, tinença i ús d'armes blanques amb una fulla inferior a onze centímetres i de doble tall, de navalles automàtiques i també d'armes blanques amb una fulla més llarga d'onze centímetres.La normativa preveu excepcions per a col·leccionistes, museus i organismes autoritzats però la Guàrdia Civil es reserva la possibilitat d'inspeccionar tantes vegades com consideri oportú els punts de venda.Els responsables d'alguns d'aquests establiments, però, alerten que el veritable perill és la compravenda d'armes blanques per Internet. "Nosaltres sempre complim amb la legislació, però a Internet no sempre passa el mateix", explica Nikhil Khatri, de la ganiveteria Primitivo Labrador, a Barcelona. "A través de la xarxa pots vendre el que vulguis", afirma la responsable de Cuchillería Barcelona, Patrícia Martínez.Efectivament, una ràpida cerca a Internet confirma les queixes dels venedors. N'hi ha prou de fer un cop d'ull al popular web de compravenda entre particulars Milanuncios.com. Introduint les paraules "navalla automàtica", de seguida apareixen tres pàgines de resultats.N'hi ha amb fulles de vuit centímetres i d'altres que arriben als 33. Si es restringeix la cerca a la demarcació de Barcelona, hi apareixen quatre opcions de compra. La primera, una navalla automàtica de tretze polzades, que el propietari aclareix que només entregarà presencialment a la capital catalana i rodalies, a un preu negociable de 70 euros.El requisit d'una entrega presencial també l'inclou a l'oferta el propietari d'una navalla automàtica de nou polzades, que la ven per 40 euros. A la mateixa pàgina es pot adquirir per deu euros una navalla automàtica de deu centímetres i, per 50 euros, una altra arma blanca automàtica, posada a la venda sense especificar la mida de la fulla.També a Wallapop és possible trobar armes blanques automàtiques. L'app de compravenda d'objectes de segona mà té anuncis de navalles automàtiques de 10 a 70 euros, en funció de la seva mida, antiguitat o estat de conservació. Igual que en el cas de Milanuncios, la transacció es fa entre particulars, sense deixar cap registre de qui la ven i qui l'adquireix, obrint la porta a la possibilitat que la compri algú que no té com a objectiu posseir-la com a simple objecte de col·lecció."A diferència d'Internet, nosaltres veiem a qui venem la navalla", argumenta Khatri. "Si veig a algú col·locat o begut, no li venc, o m'invento una excusa per treure-me'l de sobre", afegeix.Fonts municipals han explicat aque després de l'agost l'Ajuntament valorarà els apunyalaments de forma "pausada" per intentar identificar-ne les causes.En l'anterior mandat, però, l'excomissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ja va demanar a l'Estat que ampliés les limitacions per vendre i adquirir armes blanques. Concretament, Recasens va instar el govern espanyol a modificar la normativa per restringir l'ús de les navalles manuals inferiors a onze centímetres, les úniques que el reglament permet portar a sobre.Amb el pacte de govern entre Barcelona en Comú i el PSC i el nomenament d'Albert Batlle com a tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Recasens va abandonar el seu càrrec a l'Ajuntament i ara el consistori evita pronunciar-se sobre possibles mesures contra els apunyalaments, almenys fins a la tardor.

