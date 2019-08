Crítics del PDECat es reuniran a Poblet al marge de JxCat

Greu situació...

Per Espritsant el 19 d'agost de 2019 a les 13:14 3 0

Al Puigdemont i al Torra, s´els hi esta obrint frens per tot arreu, ara per ara els Convergents son un coladero de divisions internes a tot drap, aixó de manar catalunya desde Waterloo, esta fent molt malt als convergents, Puigdemont es tindria de retirar, i Torra convoca noves eleccions, per damunt de tot esta Catalunya no la independencia, i menys els partits polítics, es una situació esperpenta, podem aixecar la veu de que aquest govern o eleccions o dimisions...