VÍDEO Així és la perillosa tècnica d'arts marcials usada per robar a Barcelona

El "mata lleó". Aquest és el nom de la perillosa tècnica usada en les arts marcials que ja s'ha utilitzat en dos robatoris a Barcelona durant els últims tres dies . Si bé és un fet que preocupa, segons apunten fonts dels Mossos d'Esquadra a, s'estan investigant els casos i s'està analitzant si es tracta d'un fet esporàdic i aïllat, o amb vinculacions i continuïtat.El que sí que és segur, apunten, és que "no és una cosa habitual", sinó una tècnica experta, que requereix de domini de les arts marcials i d'una col·laboració necessària en el cas dels robatoris. El "mata lleó" consisteix a acostar-se a la víctima per darrera, passar-li el braç pel coll pressionant l'artèria caròtide per deixar la persona indefensa, i sostraure-li les seves pertinences. Aquesta última acció l'acostuma a realitzar una segona persona implicada en el robatori.Aquesta modalitat d'atracament fa que el cervell de la víctima es vegi privat de rec sanguini durant uns segons, i sovint la deixa també sense coneixement, per la qual cosa és especialment perillosa.La Policia Nacional espanyola la descriu també amb el nom de Rear Naked Choke, o el seu equivalent nipó, Hadaka-jime -una variant usada en el judo-. El cos espanyol alerta, a través de diverses publicacions, de les seves conseqüències d'estrangulació sanguínia o aèria.Segons recorda la policia espanyola, l'artèria caròtide porta la sang necessària al cervell, procedent del cor. Quan aquesta es bloqueja, el cervell no rep prou flux sanguini, cosa que provoca risc de patir un accident vascular cerebral. En cas que la víctima ja pateixi alguna malaltia càrdiovascular o vascular al rec cerebral, el risc augmenta considerablement. De fet, alerten del perill mortal de la tècnica, una de les primeres causes de mort als Estats Units.Diumenge a les deu de la nit hi va haver un robatori de diners amb aquesta tècnica entre el carrer Avinyó i el carrer Ample de Ciutat Vella de Barcelona. Per altra banda, la matinada de divendres al carrer Tamarit es va produir un robatori similar. La víctima d'aquest cas ha presentat denúncia. Les víctimes no van haver de rebre assistència sanitària i, de moment, no hi ha detencions per aquests dos robatoris. Actualment els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.Els autors del robatori d'aquest diumenge van ser dos joves que simulaven repartir fulletons, segons va avançar la Ser. En el cas del divendres la víctima va ser una dona que va perdre el coneixement, i a qui van sostreure la bossa amb la documentació, diners i el telèfon mòbil, segons va publicar El Periódico

