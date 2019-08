Experts en dret penal proposen reformar el delicte de rebel·lió

El Grup d'Estudis de Política Criminal, reconegut en matèria de dret penal a nivell internacional, treballa en la possible reforma del codi penal espanyol, per tal de reformular el delicte de rebel·lió, que arran del judici de l'1-O ha estat en el focus del debat. D'aquesta manera, segons explica el diari Ara , aquesta modificació del reglament penal podria revertir o matisar una provable condemna als presos polítics, fins i tot a posteriori i amb caràcter retroactiu.El grup d'experts està conformat, entre d'altres, per l'exmagistrat del Tribunal Suprem Joan Antonio Martín Pallín, que en una entrevista ja va qüestionar que existís cap delicte de rebel·lió o de sedició en el cas dels independentistes. També formen part del grup el secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Rebollo; el catedràtica de Dret Penal de la Universitat Rovira i Virgili Gonzalo Quintero, i altres experts en dret penal i constitucional.En aquest cas, apunten els juristes, caldria l'aprovació de la modificació del codi penal per part del Congrés dels Diputats, en majoria absoluta.

