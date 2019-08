Dos robatoris violents en tres dies amb la tècnica del «mata lleó» a Barcelona

En els darrers tres dies s'han produït almenys dos robatoris a Barcelona amb la perillosa tècnica del "mata lleó" , que consisteix que un lladre s'acosta a la víctima per darrera, li passa el braç pel coll pressionant l'artèria caròtide per deixar-la indefensa, i una altra dels lladres sostreu les seves pertinences mentrestant.Aquesta modalitat d'atracament fa que el cervell de la víctima es vegi privat de rec sanguini durant uns segons, i sovint la deixa també sense coneixement, per la qual cosa és especialment perillosa.Diumenge a les deu de la nit hi va haver un robatori de diners amb aquesta tècnica entre el carrer Avinyó i el carrer Ample de Ciutat Vella. Per altra banda, la matinada del divendres al carrer Tamarit es va produir un robatori similar. La víctima d'aquest cas ha presentat denúncia. Les víctimes no van haver de rebre assistència sanitària. No hi ha detencions per aquests dos robatoris, i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.Els autors del robatori d'aquest diumenge van ser dos joves que simulaven repartir fulletons, segons ha avançat la Ser. En el cas del divendres la víctima va ser una dona que va perdre el coneixement i li van sostreure la bossa amb la documentació, diners i el telèfon mòbil, segons va publicar El Periódico

