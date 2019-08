Coutinho, cedit al Bayern per 8,5 milions

El Bayern de Munic pagarà 8,5 milions d'euros al FC Barcelona per la cessió de Philippe Coutinho, i es farà càrrec dels 12 milions anuals de la fitxa del jugador. Aquestes són les xifres de la cessió de Coutinho al club bavarès, que es va conèixer aquest diumenge i que s'ha fet oficial aquest dilluns.El Bayern es reserva a més una opció de compra per 120 milions d'euros, exactament la xifra que va costar Coutinho al Barça quan el va fitxar del Liverpool, sense comptar les variables. El club blaugrana, de fet, considera positiva l'operació perquè se'estalvia pagar 25 milions en variables al club anglès, a més de l'elevada fitxa de Coutinho.Diumenge, després que ho avancés RAC1, el director de Relacions Institucionals del Barça, Guillermo Amor, va confirmar que el brasiler jugarà cedit al Bayern, i que hi havia "un principi d'acord".La ràdio del Grup Godó ha explicat que l'acord de cessió amb el conjunt alemany és, precisament, el motiu pel qual Coutinho ha caigut de la convocatòria de Valverde pel primer partit de Lliga, aquest vespre davant l'Athletic. El brasiler viatjarà demà a la tarda mateix a Munic per segellar l'operació.Per altra banda, Amor no s'ha volgut mullar sobre la situació del fitxatge de Neymar: "És millor no parlar-ne ara, el que hagi de ser, serà".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor