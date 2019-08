El govern espanyol, a l'Open Arms: «No podem portar els nostres ports a Itàlia»

El Govern espanyol reivindica el seu paper en la crisi de l'Open Arms. Després que el vaixell humanitari rebutgés l'oferta de l'executiu de Pedro Sánchez per atracar al port més proper en territori espanyol, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dit que "no és fàcil entendre que aquests migrants que estan en una situació molt difícil i tenen garantida una travessia a ports que estan preparats per a ells" no acceptin l'oferta d'Espanya.L'Open Arms, que és a només 800 metres de la costa de la ciutat italiana de Lampedusa, va rebutjar l'oferta i inisteix a desembarcar a la ciutat italiana. "Hem ofert el port més proper, no podem portar els nostres ports a Itàlia", ha insistit Calvo en una entrevista a la Cadena Ser, en la qual ha preguntat retòricament "què li queda" per fer al Govern espanyol.Segons la vicepresidenta espanyola, la nau, de bandera espanyola, va tenir també oportunitat de poder atracar a Malta, cosa que tampoc va acceptar. "Aquesta solució estava aquí i vam estar treballant tot el temps perquè el govern de Malta sempre va dir que no es quedava amb els migrants, sinó que es fes el repartiment en el qual participava França, Alemanya, Romania, Luxemburg, i Espanya".No obstant això, segons Calvo, l'Open Arms va decidir anar a Itàlia "amb el pronunciament judicial que el deixaven entrar en aigües italianes, però no aclaria si podia desembarcar, que és al que s'ha acollit Salvini"

