​Rescaten el cos sense vida d'un motociclista al Tarragonès

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge a Salomó el cos sense vida d'un home de 35 anys que havia sortit a fer motociclisme de muntanya i no havia tornat. La víctima anava amb un company, que també es donava per desaparegut.Els Bombers han iniciat la recerca dels motociclistes poc abans de les dues de la matinada, i a dos quarts de quatre han rebut l'avís d'uns amics dels homes que alertaven a través del 112 que els havien localitzat a una zona propera a la cova de Vergerars.Diversos efectius del GRAE i vuit dotacions terrestres dels Bombers s'han dirigit al lloc, a més de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Un cop localitzats els dos motociclistes desapareguts, s'ha constatat que un d'ells havia mort, mentre que l'altre estava il·lès. El SEM ha activat un servei de suport psicològic per a l'acompanyant de la víctima, així com per a la família d'aquesta.Quan faltaven vint minuts per a les deu del matí, la comitiva judicial ha donat permís per a l'aixecament del cadàver. Els GRAE han efectuat la maniobra de grua per retirar el cos de l'esvoranc on es trobava i un helicòpter l'ha traslladat fins als afores de Salomó, on esperava una ambulància del SEM.Aquest accident és un dels 39 serveis que han fet els Bombers al medi natural durant el pont d'agost, entre recerca de persones i rescats a la muntanya o al mar. Aquests dies registren una alta afluència de persones que practiquen activitats a l'aire lliure i els serveis d'emergències observen un augment de les seves actuacions.Concretament, durant aquests quatre dies els Bombers han fet 20 rescats de muntanya, 12 serveis de recerca de persones i set serveis de rescat al medi marítim.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor